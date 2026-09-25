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Argentina v Egypt: Round of 16 - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport
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En vídeo: la leyenda de Irak provoca a Egipto y Jordania

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N. Akram
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Las selecciones propuestas para participar en la Copa del Golfo vendrán por dinero

La Federación del Golfo trabaja para ampliar el círculo de participación en los torneos de la Copa del Golfo durante el próximo periodo, con la presencia de selecciones ajenas a las federaciones del Golfo, como Egipto, Marruecos, China y Jordania.

Nashat Akram, ex estrella de la selección de Irak, declaró durante su participación en el programa Al Majlis, presentado por el comunicador Khalid Jassem en los canales cataríes Al Kass: «Al principio, hay que conocer la razón de ampliar el círculo de participación, ¿el objetivo es comercial o deportivo?».

Y añadió: «Las selecciones propuestas para participar en la Copa del Golfo, como Egipto y Jordania, vendrán para obtener dinero, no para gastarlo».

Y prosiguió: «Hay que ser realistas y lógicos. Cualquier selección se centrará en el dinero y no mirará por aumentar el valor del torneo desde el punto de vista deportivo».

Por su parte, el exjugador kuwaití Jamal Mubarak aclaró: «Apoyo totalmente la incorporación de selecciones ajenas a las federaciones del Golfo, con la condición de que participen con el primer equipo titular».

Mientras que el analista omaní Ahmed Al Rawas dijo: «No estoy de acuerdo con ampliar el círculo de participación, pues tenemos la Copa Árabe de Selecciones, que logró un éxito extraordinario; en cambio, la Copa del Golfo tiene una particularidad distinta».

Saeed Al Owairan, leyenda de la selección de Arabia Saudí, afirmó: «Ampliar la participación generará una nueva copa árabe. Creo que 8 selecciones son un número suficiente para la Copa del Golfo».

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