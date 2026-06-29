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En vídeo: «La gran escapada»... ¿Cómo alegró el gol de Austria a la afición argelina?

Algeria
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Switzerland vs Algeria
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Algeria vs Austria
Austria
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Canadá
Austria
EE. UU.

¡El secreto de la alegría de la afición argelina al ver cómo marcaban en su propia portería!

En un momento inesperado, los aficionados argelinos celebraron un gol de Austria como si fuera propio, durante la tercera jornada del Mundial 2026. 

El pitido final, que selló un 3-3, les libró de cruzarse con España en dieciseisavos. 

El tanto de Saša Kalajdić en el último suspiro transformó la inquietud en júbilo para los hinchas argelinos.

Loshinchas argelinos saltaron de alegría tras el tercer tanto austríaco, pues ese gol no solo empató el partido, sino que allanó el camino de Argelia en las eliminatorias. 

Con este empate, Argelia avanzó como uno de los mejores terceros y se medirá a Suiza en vez de a España.

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Algeria
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El encuentro fue un espectáculo hasta el final: en el 93, Riyad Mahrez marcó el 3-2 y pareció la salvación. 

Sin embargo, Kalajdžić respondió justo antes del pitido final, desatando la alegría austriaca por el empate y la argelina por evitar a España.

En las redes circularon vídeos de la afición argelina celebrando el tanto austriaco, más por el rival evitado que por el empate. 

En lugar de España, los de Vladimir Petković se medirán a Suiza, un rival a priori más asequible.

Austria, segunda del Grupo 10 tras Argentina, jugará ante España en dieciseisavos. Argelia, así, mantiene vivo su sueño mundialista con un camino que, de pronto, se antoja más asequible gracias a un gol que no marcó pero celebró como el de la clasificación.

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