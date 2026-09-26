En vídeo: Kane falla el penalti y España responde con un doblete

El suplente Álex Baena marcó el gol del empate para la selección de España ante Inglaterra, local del encuentro, antes de que el otro suplente, Mikel Oyarzabal, anotara el tercer tanto (3-2) en el partido disputado la noche de este sábado en el estadio de Wembley, en la capital británica, Londres, correspondiente a la primera jornada de la Liga de Naciones de la UEFA.

El gol de Baena llegó tras un potente disparo desde fuera del área, en el minuto 60, apenas 6 minutos después de que la estrella inglesa, Harry Kane, fallara un penalti conseguido por Jude Bellingham por una supuesta falta de Rodri.





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Kane estrelló el balón en el travesaño, después de perder el equilibrio y tocar la pelota con ambos pies, desperdiciando así la oportunidad de ampliar la ventaja para los locales, algo a lo que España respondió rápidamente con dos goles, el primero de ellos obra de Baena, antes de que el mismo jugador asistiera en el segundo tanto a Oyarzabal, quien quedó solo ante el portero James Trafford y colocó el balón por encima de él para que besara las mallas, en el minuto 74.

La selección española había abierto el marcador de forma temprana por medio de Lamine Yamal, en el minuto 2, tras aprovechar un error en la posesión del balón del defensa del Manchester City, Marc Guéhi, para robársela y arrancar hacia el área, antes de marcar en la portería de Trafford.

Tras una serie de ocasiones desperdiciadas por parte de España, el extremo del Barcelona, Anthony Gordon, logró el empate en el minuto 36, cuando intercambió el balón con Jude Bellingham, centrocampista del Real Madrid, en un contraataque, antes de avanzar y disparar a la portería del guardameta Unai Simón.

No pasaron ni 4 minutos cuando la estrella del Bayern Múnich, Harry Kane, puso a la selección inglesa por delante (2-1) con un cabezazo que se estrelló en el lateral del Real Madrid, Marc Cucurella, y acabó en las mallas después de que este último no lograra despejarlo, en el minuto 40, antes de que el jugador del Atlético de Madrid anotara el segundo gol de "La Roja", en el minuto 60, y luego Oyarzabal añadiera el tercero en el minuto 74.







