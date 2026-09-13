¿Tienes más de 24 años?

Help us verify your age by providing an honest response. This site contains gambling advertising for 24+.

Age-restricted content

No tienes la edad mínima necesaria para ver contenidos relacionados con las apuestas. Se te redirigirá a la página de inicio.

alt
En directo€50
+18 | Publicidad | Aplican Términos y Condiciones | Juega con responsabilidad | Principios editoriales
Todo sobre apuestas en GOAL
Al Ahli v Al Abha: Saudi Pro LeagueGetty Images Sport

Traducido por

En vídeo: Ivan Toney aparece en la Kings League

Al Ahli U21 vs Al Watan U21
Al Ahli U21
Al Watan U21
Jawwy Elite League U-21
I. Toney
Arabia Saudí
Inglaterra

Aparición poco frecuente

El inglés Ivan Toney, delantero del primer equipo de fútbol del Al-Ahli saudí, apareció en la competición de la Liga Joy de Élite (la liga saudí sub-21).

El equipo del Al-Ahli sub-21 se enfrentó a su rival, el Al-Watan, este domingo, en el estadio "Al-Raqi" de Yeda, en la cuarta jornada de la competición de la Liga Joy de Élite.

El periodista saudí Walid Said publicó, a través de su cuenta personal en la red social "X", un vídeo que mostró que Toney tuvo interés en asistir al partido desde el estadio, con el fin de apoyar a los jugadores del Al-Ahli.

Mira la Liga Joy saudí a través de stc tv¡Regístrate ahora!

Esto llega tan solo 48 horas después de que anotara dos goles en la victoria del primer equipo sobre el Al-Hazem por 3-1, el pasado viernes, en el estadio Al-Inma de Yeda, en la séptima jornada de la Liga Roshn saudí.

Jawwy Elite League U-21
Al Qadisiyah U21 crest
Al Qadisiyah U21
Al Qadisiyah U21
Al Ahli U21 crest
Al Ahli U21
Al Ahli U21
Jawwy Elite League U-21
Al Watan U21 crest
Al Watan U21
Al Watan U21
Al Okhdood U21 crest
Al Okhdood U21
Al Okhdood U21

Toney se prepara con el "Al-Raqi" para enfrentarse al Pakhtakor uzbeko, mañana lunes, en el estadio Al-Inma, en la primera jornada de la fase de liga del torneo de la Liga de Campeones de Élite de Asia.

Cabe recordar que el equipo del Al-Ahli disputó el partido ante el Al-Watan ocupando el cuarto puesto en la tabla de clasificación de la liga saudí sub-21, con 7 puntos, cosechados de dos victorias y un solo empate.

Anuncios

¿TE HA GUSTADO ESTA HISTORIA?

Añade GOAL.com como fuente preferida en Google para ver más de nuestras noticias

Sigue a GOAL en Google