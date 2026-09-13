El inglés Ivan Toney, delantero del primer equipo de fútbol del Al-Ahli saudí, apareció en la competición de la Liga Joy de Élite (la liga saudí sub-21).

El equipo del Al-Ahli sub-21 se enfrentó a su rival, el Al-Watan, este domingo, en el estadio "Al-Raqi" de Yeda, en la cuarta jornada de la competición de la Liga Joy de Élite.

El periodista saudí Walid Said publicó, a través de su cuenta personal en la red social "X", un vídeo que mostró que Toney tuvo interés en asistir al partido desde el estadio, con el fin de apoyar a los jugadores del Al-Ahli.

Esto llega tan solo 48 horas después de que anotara dos goles en la victoria del primer equipo sobre el Al-Hazem por 3-1, el pasado viernes, en el estadio Al-Inma de Yeda, en la séptima jornada de la Liga Roshn saudí.

Toney se prepara con el "Al-Raqi" para enfrentarse al Pakhtakor uzbeko, mañana lunes, en el estadio Al-Inma, en la primera jornada de la fase de liga del torneo de la Liga de Campeones de Élite de Asia.

Cabe recordar que el equipo del Al-Ahli disputó el partido ante el Al-Watan ocupando el cuarto puesto en la tabla de clasificación de la liga saudí sub-21, con 7 puntos, cosechados de dos victorias y un solo empate.