En vídeo: Ibrahimović echa a un «youtuber» por culpa de Ronaldo

Ibrahimović, asesor del Milan y leyenda sueca, expulsó al youtuber estadounidense Speed del estudio de Fox Sports durante el Mundial 2026.

El youtuber estaba en el set con Ibrahimović y Thierry Henry cuando Zlatan le preguntó quién ganaría el Mundial.

El youtuber respondió: «Ronaldo ganará el Mundial», y Zlatan le arrebató el micrófono y lo empujó fuera del estudio.

Mientras lo echaban, Speed repetía: «Estad atentos... Va a ganar».

Speed, conocido por apoyar a Ronaldo desde hace años, ya había pronosticado que ganaría el título.

Portugal integra el Grupo 11 junto a Colombia, República Democrática del Congo y Uzbekistán.

Ibrahimovic, quien mantiene una relación tensa con Cristiano Ronaldo, estrella del Al-Nassr saudí y de la selección portuguesa, ya ha criticado al jugador en público en varias ocasiones.

