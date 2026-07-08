Tras el partido de octavos de final del Mundial 2026 entre Egipto y Argentina, se vivieron momentos de tensión en los pasillos del estadio. El seleccionador egipcio, Hossam Hassan, protagonizó un altercado tras la derrota.

Egipto sorprendió al ir ganando 2-0 hasta el 78’, en el partido disputado ayer martes en Atlanta.

Sin embargo, el vigente campeón remontó de forma espectacular y ganó 3-2. Ahora enfrentará a Suiza, que eliminó a Colombia.

Tras el pitido final, Hassan criticó a los jugadores argentinos, al árbitro y a la FIFA.

Al retirarse, protagonizó una escena caótica junto a su hermano y el cuerpo técnico.

Las cámaras captaron sus gestos provocadores tras discutir con el personal de seguridad. También se acercó enfadado a un fotógrafo y respondió a un aficionado argentino que exhibía la bandera del Estado de Israel en las gradas, señalando el lema de su camiseta con la bandera egipcia, en línea con su postura de apoyo a la causa palestina.

La mayor polémica llegó con un vídeo en «X» que muestra cómo la tensión casi derivó en un enfrentamiento entre Hossam Hassan y el seleccionador argentino, Lionel Scaloni.

El clip muestra a Scaloni caminando solo hacia los vestuarios, como suele hacer tras los partidos, hasta que debió abrirse paso entre el grupo que bloqueaba el pasillo.

Al pasar, apartó a Ibrahim Hassan, visiblemente alterado, justo antes de que Hossam se volviera hacia él.

Hassan cambió de objetivo y se dirigió a Scaloni con palabras airadas, siguiéndolo unos pasos entre gritos de los presentes.

La grabación se interrumpió justo cuando parecían a punto de enfrentarse.

Poco después, ambos comparecieron ante la prensa sin signos de conflicto grave, lo que indica que todo quedó en un momento de tensión.