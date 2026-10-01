En una imagen cargada de simbolismo, el delantero danés Rasmus Hojlund celebró su gol en la portería de Portugal a la manera de la ausente leyenda Cristiano Ronaldo, incendiando el estadio "Parken" y regalando a su país un emocionante empate por 2-2 en la cumbre de la tercera jornada de la fase de grupos de la Liga de Naciones de la UEFA.

La selección de Portugal visitó a Dinamarca, en el estadio Parken de la capital danesa, Copenhague, en un partido que llega en una circunstancia muy excepcional para el combinado portugués, que disputa el encuentro sin su histórico capitán.

Hojlund marcó el gol del empate agónico para Dinamarca, antes de correr hacia el banderín de córner, saltar bien alto y lanzar su famoso grito "Siiiu", el célebre gesto que acompañó a Ronaldo durante toda su carrera, en una celebración que pareció un mensaje directo a la selección portuguesa tras la crisis de su capitán.

Cristiano Ronaldo había abandonado la concentración de Portugal ayer miércoles, regresando a la capital española, Madrid, tras el estallido de una grave crisis entre él y el director técnico Jorge Jesus.

La crisis estalló debido a que "El Don" no participó ni un solo minuto en el partido ante Noruega en la segunda jornada, pese a las promesas que había recibido de jugar.









La estrella portuguesa tomó su decisión definitiva de marcharse apenas unas horas después de las declaraciones de Jesus, en las que afirmó que él era quien tenía la primera y la última palabra en la selección, reconociendo que había incumplido su promesa a Ronaldo de participar en una parte del pasado partido ante Noruega.

Así, la celebración de Hojlund a la manera de Ronaldo vino a echar sal en la herida de los portugueses, convirtiendo el estadio Parken en un escenario para festejar al estilo de la leyenda que abandonó a la selección de su país horas antes del enfrentamiento.



