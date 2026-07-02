En vídeo: España vence con facilidad a Austria y espera un duelo apasionante

La selección española se clasificó para los octavos de final del Mundial 2026 tras vencer 3-0 a Austria el jueves.

El marcador se mantuvo 0-0 hasta que Mikel Oyarzabal abrió el marcador en el 36 tras un centro de Cocorela.

Alex Baína pudo ampliar la ventaja justo antes del descanso, pero el portero Schlager lo evitó.

Pedro Boro cabeceó fuerte en el 66 tras centro de Álex Baína.

Mikel Oyarzabal cerró la cuenta con su segundo gol, el tercero de España, en el 89.

En octavos, España se medirá al ganador de Portugal-Croacia.