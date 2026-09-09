¿Tienes más de 24 años?

Help us verify your age by providing an honest response. This site contains gambling advertising for 24+.

Age-restricted content

No tienes la edad mínima necesaria para ver contenidos relacionados con las apuestas. Se te redirigirá a la página de inicio.

alt
En directo€50
+18 | Publicidad | Aplican Términos y Condiciones | Juega con responsabilidad | Principios editoriales
Todo sobre apuestas en GOAL
imago-sport-1082715428.jpgAPL
Loai Mohamed

Traducido por

En vídeo: el quinto. Llorente continúa su extraña historia con el Liverpool

M. Llorente
Liverpool vs Atlético Madrid
Liverpool
Atlético Madrid
Liga de Campeones
España
Inglaterra

La estrella española graba su nombre en los muros de Anfield

Marcos Llorente, lateral del Atlético de Madrid, continuó su historia de amor con la portería del Liverpool en el estadio de Anfield, firmando cifras récord llamativas.

Llorente marcó su quinto gol en la portería del Liverpool en su propia casa en la Liga de Campeones de Europa, poniendo por delante al Atlético de Madrid a los 16 minutos del pitido inicial del partido entre ambos equipos esta noche de miércoles.

Los cinco goles de Llorente con la camiseta del Atlético de Madrid en el estadio de Anfield llegaron en apenas 3 partidos, ya que marcó un doblete en los octavos de final de la temporada 2019-2020, después otro doblete en la fase de grupos de la temporada pasada, antes de anotar un nuevo gol hoy.

Según las estadísticas de "Mister Chip", Llorente se convirtió en el jugador visitante que más goles ha marcado en la portería del Liverpool en el estadio de Anfield en la Liga de Campeones, superando a Karim Benzema, que anotó 4 goles.

Premier League
Liverpool crest
Liverpool
LIV
Fulham crest
Fulham
FUL
Primera División
Real Sociedad crest
Real Sociedad
RSO
Atlético Madrid crest
Atlético Madrid
ATM

El Real Madrid es el único club que supera el registro de Llorente en el estadio de Anfield en la Liga de Campeones, ya que el conjunto blanco marcó 8 goles, mientras que el jugador igualó por sí solo el total de lo que anotaron los clubes del Paris Saint-Germain, el Benfica y el PSV Eindhoven juntos.

Lo llamativo es que Llorente marcó 10 goles con el Atlético de Madrid en la Liga de Campeones, la mitad de ellos contra el Liverpool en Anfield.

Además, anotó más goles en el estadio del Liverpool en la competición continental que los que marcó en el estadio de su propio equipo, el Atlético de Madrid, donde se limitó a marcar solo 3 goles.

Anuncios

¿TE HA GUSTADO ESTA HISTORIA?

Añade GOAL.com como fuente preferida en Google para ver más de nuestras noticias

Sigue a GOAL en Google