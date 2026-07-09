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Netherlands v Morocco: Round Of 32 - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

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En vídeo: el hermano de Mbappé envía un mensaje impactante a Bouadi

Francia vs Marruecos
Francia
Marruecos
World Cup
A. Bouaddi
E. Mbappe
K. Mbappe
O. Giroud
Francia
Marruecos

Ethan Mbappé, estrella del Lille, ha enviado un mensaje emocionante a su compañero marroquí Ayoub Bouadi, antes del partido contra Francia en el Mundial de 2026.

Bouadi se prepara con Marruecos para enfrentar a Francia, liderada por Kylian Mbappé, este jueves en cuartos de final del Mundial 2026.

Aunque Ethan apoya a su hermano Kylian con Francia, le deseó suerte a Bouadi.

En un vídeo publicado por el Lille en X, Ethan afirmó: «Espero que mi amigo Bouadi haga un buen partido».

Y añadió: «Por desgracia, tengo a un familiar en la selección francesa, así que apoyo a los Gallos para que ganen a Marruecos».

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Francia
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Marruecos
MAR

Y subrayó: «Pero deseo de todo corazón que Ayub Bouadi haga un gran partido».

Olivier Giroud, estrella del Lille y compañero de Bouadi, añadió: «Te deseo un partido fantástico, pero no puedo desearte la victoria, amigo mío. Ya sabes perfectamente por qué».

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