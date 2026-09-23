En vídeo: el excapitán de la selección de Nigeria se convierte al islam

William Troost-Ekong, ex capitán de la selección de Nigeria y actual jugador del Al Ahli de Catar, anunció su conversión al islam, según informaron medios catarís este miércoles.

El diario "Al Arab" señaló que Ekong pronunció la shahada, declarando así su conversión al islam, en un paso que tuvo una gran repercusión en los círculos deportivos catarís y árabes.

El defensa nigeriano, de 33 años, apareció en un vídeo que se difundió a través de las redes sociales pronunciando la shahada.

Ekong cuenta con una larga trayectoria profesional desde 2013, a lo largo de la cual jugó en varios clubes de las principales ligas del mundo. Las más destacadas fueron su etapa en el Watford de la Premier League (de 2020 a 2023) y en el Udinese de la Serie A italiana (de 2018 a 2020).

El defensa nigeriano se trasladó por primera vez a la región árabe en el verano de 2024, cuando jugó para el Al Khaleej saudí, pero se marchó el pasado enero a su equipo actual, el Al Ahli de Catar.

Con el Al Ahli disputó 14 partidos en todas las competiciones, de los cuales uno solo en la temporada en curso.

A nivel internacional, Ekong participó en 83 partidos con la selección de Nigeria, entre 2015 y 2025, en los que marcó 8 goles, alcanzó la final de la Copa Africana de Naciones 2023 y recibió el premio al mejor jugador de esa edición.

Ekong anunció su retirada internacional el pasado noviembre, tras el fracaso de Nigeria en clasificarse para el Mundial 2026.

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