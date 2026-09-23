El portugués João Pinheiro, árbitro del partido entre Arabia Saudí y Kuwait, anuló el gol del adelantamiento de la selección saudí en el minuto 37 del encuentro que disputan ambas selecciones este miércoles, en el marco de la primera jornada de la fase de grupos de la Copa del Golfo Arábigo "Golfo 27".

La anulación se produjo tras una internada del centrocampista Mohamed Kanno por la banda derecha, antes de que el balón llegara a su compañero Mohamed Abu Al-Shamat, quien remató con fuerza a la red kuwaití; sin embargo, un pisotón del pie de Kanno sobre el pie del jugador de Kuwait, Muadh Al-Dhafiri, provocó la anulación del gol.

Ambas selecciones disputan el partido en el estadio Al-Inma, en la ciudad de Yeda, dentro de los encuentros del Grupo Uno, que incluye también a las selecciones de Irak y Omán.

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La Federación del Golfo de Fútbol encomendó la dirección del partido a un equipo arbitral portugués, encabezado por João Pinheiro, mientras que el chino Fu Ming se encarga de la tarea del videoarbitraje.

El partido se enmarca en la jornada inaugural de la competición "Golfo 27", que Arabia Saudí acoge en la ciudad de Yeda.

El primer encuentro del torneo había terminado con empate entre Irak y Omán (1-1), a primera hora de este miércoles.

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