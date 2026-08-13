En un suceso insólito, la policía antidroga de Ecuador incautó un enorme cargamento de cocaína que pesaba 370 kilogramos, envuelto en paquetes con la imagen de la estrella noruega Erling Haaland, delantero del Manchester City.

Las autoridades ecuatorianas señalaron que la droga estaba cuidadosamente oculta dentro de un doble fondo falso instalado bajo un camión, que fue detenido en la carretera Panamericana durante un operativo de seguridad rutinario. Los equipos de inspección hallaron 370 paquetes herméticamente sellados, todos con una etiqueta que llevaba la imagen de Haaland.

Según el diario estadounidense "New York Post", el conductor del camión fue detenido de inmediato, sin que pudiera ofrecer una explicación sobre la presencia de la imagen de la estrella del Manchester City en el cargamento.

Las investigaciones preliminares indican que las bandas de tráfico de drogas suelen recurrir a colocar imágenes y nombres de estrellas del fútbol y celebridades mundiales en sus paquetes como marcas de identificación que indican la red productora o el destinatario del cargamento, un método reconocido en el mundo del contrabando para distinguir la mercancía.

No era la primera vez que se utilizaban imágenes de estrellas del fútbol en operaciones de contrabando, ya que anteriormente se habían incautado cargamentos similares con imágenes de la estrella argentina Lionel Messi en operaciones previas en Sudamérica y Europa.