En vídeo: el baile de Salah enciende las calles de Canadá tras su logro histórico

Las calles de Vancouver se convirtieron en un carnaval egipcio tras la remontada de Egipto ante Nueva Zelanda, 3-1, en el Grupo 7 del Mundial 2026.

Varios vídeos mostraron a Mohamed Salah y sus compañeros saliendo del hotel para festejar con la multitud, bailando y coreando cánticos que conquistaron las redes.

Tras el partido, Salah declaró a la FIFA: «Es un logro increíble para los jugadores y el cuerpo técnico».

El astro de los Faraones añadió: «Tenemos la oportunidad de clasificarnos para la siguiente ronda como líderes del grupo y, con el paso de los años, quizá el pueblo egipcio recuerde esto como el mayor logro de nuestra historia».

“El equipo jugó bien, especialmente en la segunda parte, donde fuimos superiores y creamos muchas ocasiones”, añadió.

«Nos comprometimos a dar lo mejor para hacer felices a los aficionados y llegar lo más lejos posible», añadió.

Finalmente, añadió: «Lideramos el grupo, pero el siguiente partido es clave; hoy lo celebramos y mañana empezamos a preparar el duelo contra Irán».