En vídeo: De Paul repite el histórico gesto de Messi con Maradona

El internacional argentino Rodrigo de Paul dedicó su gol ante el Monterrey mexicano a su gran amigo Lionel Messi, quien se ausentó del partido debido al fallecimiento de su padre, Jorge.

El centrocampista del Inter Miami ya había decidido de antemano la forma en la que expresaría su apoyo a Messi, pues llevó la camiseta con el número 10 de su compañero debajo de la suya y la mostró tras marcar el gol.

Cuando el partido señalaba el minuto 31, De Paul envió un potente disparo raso desde fuera del área que se alojó en la red del Monterrey, poniendo por delante al Inter Miami por un gol a cero.

En cuanto el balón entró en la portería, el centrocampista se quitó la camiseta con el número 7 para revelar que llevaba debajo la camiseta de Messi.

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La celebración de De Paul recordó al gesto que hizo Messi en 2020, tras la muerte de la leyenda Diego Maradona, cuando militaba en las filas del Barcelona y lució la camiseta del Newell's Old Boys con el número 10 que perteneció al desaparecido astro, durante un partido ante el Osasuna, y luego la mostró tras marcar un gol.

A pesar del gol de De Paul, el Inter Miami no logró mantener su ventaja y cayó ante el Monterrey por (2-1), lo que complica su situación en la carrera por la clasificación a los cuartos de final de la Leagues Cup.

El Inter Miami necesita terminar la fase de grupos entre los 4 mejores clubes de la liga estadounidense en cuanto a número de puntos. El equipo cuenta actualmente con 3 puntos, con otros partidos que aún no se han disputado en la jornada actual.

El mensaje de Suárez

Por su parte, Luis Suárez, uno de los amigos más cercanos de Messi y su excompañero en el Barcelona, dirigió un emotivo mensaje a la estrella argentina.

El veterano uruguayo, que no participó ante el Monterrey debido a una sanción, escribió a través de su cuenta de "Instagram": "Amigo, os abrazo con fuerza a ti y a toda tu familia. Tu padre desde arriba seguirá mirándote con orgullo, como siempre lo hizo. Todo mi cariño en estos momentos para la familia Messi. Descansa en paz, Jorge".

El Inter Miami también quiso rendir homenaje a Jorge Messi antes del inicio del enfrentamiento ante el Monterrey. Con la ausencia de Messi, que se dirigía a Rosario para estar junto a su familia, De Paul lució el brazalete de capitán.

Antes del inicio del partido, el nombre "Jorge Messi" apareció en la pantalla del Chase Stadium con el color rosa característico del Inter Miami, junto a su fecha de nacimiento y fallecimiento: "1958-2026".

Después, y antes de que sonaran los himnos nacionales de México y Estados Unidos, todos guardaron un minuto de silencio en homenaje al padre de Messi.



