En vídeo: Bono acaba con la racha dorada de Francia en los penaltis

El portero marroquí Yassine Bono detuvo el penalti de Kylian Mbappé en el minuto 28 de los cuartos de final del Mundial 2026, este jueves.

Mbappé había conseguido el penal tras ser derribado por el lateral marroquí Nasser Mazraoui, pero Bono detuvo con facilidad el lanzamiento del astro del Real Madrid.

Según la web francesa «stats foot», los «Gallos» habían marcado los últimos 17 penaltis que se les habían pitado en distintas competiciones, antes de que Bono lograra detener el disparo de Mbappé, poniendo así fin a esta racha.

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Según la cadena, el último francés que falló un penalti fue Karim Benzema ante Gales el 2 de junio de 2021.

Marruecos avanzó a cuartos tras golear 3-0 a Canadá, y Francia venció 1-0 a Paraguay con apuros.



