Alessandro Bastoni, defensa de Italia y del Inter de Milán, logró el empate para su selección (1-1) ante Francia en el minuto 68, la noche de este viernes en el estadio Stade de France, en la tercera jornada de la Liga de Naciones de Europa.

La primera parte había terminado con empate sin goles. Al comienzo del segundo tiempo, Michael Olise abrió el marcador para Francia en el minuto 55, tras un tiro libre que Rayan Cherki le jugó en corto; remató con su pierna izquierda, el balón golpeó en el travesaño y entró en la portería.

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Pero la respuesta italiana llegó 13 minutos después, cuando Bastoni aprovechó un grave error de Lucas Da Cunha, que recibió mal un pase de Rabiot; el defensa de la Azzurra robó el balón en una zona adelantada y se lanzó hacia la portería para marcar en las redes del guardameta Mike Maignan.

Bastoni elevó su cuenta a dos goles en esta edición de la Liga de Naciones, después de haber marcado el gol de la ventaja ante Turquía días atrás, cuando Italia venció (4-1).

Bastoni estuvo a punto de costarle a Italia un penalti en los últimos minutos del encuentro, cuando pareció derribar a Michael Olise, pero el árbitro indicó que el juego siguiera, y el partido terminó en empate (1-1).

Francia elevó así su cuenta a 7 puntos en el liderato del Grupo 1, por delante de Bélgica, segunda con 6 puntos, e Italia, tercera con 4 puntos, mientras que Turquía cierra la clasificación sin puntos.



