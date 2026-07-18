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En términos contractuales... ¿Cuándo comenzará Zidane su andadura con la selección francesa?

D. Deschamps
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«Zizou» dirigirá a los «Gallos» como sucesor de Deschamps... ¿Cuándo?

Varios medios aseguran que Zinedine Zidane reemplazará a Didier Deschamps al frente de la selección francesa.

Deschamps dirigirá su último partido este domingo a medianoche, ante Inglaterra por el tercer puesto del Mundial 2026, que se disputará en Estados Unidos, Canadá y México.

Según L’Équipe, el contrato entre Zidane y la Federación Francesa entrará en vigor el 1 de septiembre.

El anuncio oficial podría llegar esta misma semana, aunque el debut se pospone a septiembre.

Su primera tarea será dirigir a los “Gallos” en cuatro partidos de la Liga de Naciones: ante Turquía y Bélgica los días 25 y 28 de septiembre, contra Italia el 2 de octubre y de nuevo frente a Bélgica el 5 del mismo mes.

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Zidane asumirá un reto mayúsculo, pues reemplazará a Deschamps, quien ganó el Mundial 2018, fue subcampeón en 2022 y conquistó la Liga de Naciones 2021.

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