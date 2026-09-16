El brasileño Gabriel Jesus se siente enormemente feliz de vestir la camiseta del Barcelona, tras su fichaje en las últimas horas del mercado de fichajes de verano procedente del Arsenal.

El delantero nacido en São Paulo llegó al Barcelona a los veintinueve años, es decir, en la plenitud de su rendimiento futbolístico, trayendo consigo una experiencia acumulada a lo largo de casi una década en la Premier League, donde tuvo el honor de jugar bajo la dirección de los entrenadores Pep Guardiola y Mikel Arteta.

Gabriel Jesus también participó con la selección brasileña en dos ediciones de la Copa del Mundo, un logro destacado e importante. Ha vivido el enorme impacto social de formar parte de una de las selecciones nacionales más exitosas; esa selección capaz de paralizar por completo a un país de vasta extensión y detener su pulso durante cada partido que disputa en el Mundial.

El diario "Sport" señaló que, pese a haber disputado solo algunos minutos en dos partidos, en los que marcó su primer gol, y antes de instalarse en su residencia oficial, donde su familia reside en Londres para completar los trámites de su traslado, el jugador ha gozado de un impacto mediático mundial desde el Barcelona.

Desde la conclusión de su fichaje, sumó un millón de seguidores en su cuenta de Instagram en tan solo quince días, alcanzando los 22,4 millones de seguidores, una cifra que muestra hasta qué punto la afición del Barcelona le ha dado la bienvenida.

El diario apuntó que no se puede negar el "efecto Barcelona"; es uno de los clubes que mayor interés despierta entre el público mundial, y en los últimos años el club ha experimentado un crecimiento enorme en las redes sociales, ganando —concretamente— 52 millones de nuevos seguidores en 2025 a través de todas sus cuentas oficiales.

Este impacto se extiende a todo el panorama digital; por ejemplo, los datos de "Flashscore", la aplicación líder a nivel mundial en el ámbito de los resultados en directo y el contenido deportivo, muestran que el Barcelona encabezó la clasificación mundial en cuanto a número de visitas a la página del club durante el mes de agosto.

Este indicador mide la frecuencia con la que los usuarios visitan la página del equipo en la plataforma para consultar los partidos, los resultados, las tablas de clasificación, la lista de jugadores y las estadísticas; el Barcelona registró 10,96 millones de visitas, superando así tanto al Real Madrid (10,75 millones de visitas) como al Paris Saint-Germain (6,17 millones de visitas).

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