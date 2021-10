En México, ¿qué canal transmite Barcelona vs Valencia por LaLiga y a qué hora es?

Los Blaugranas regresan a casa para un complicado cotejo ante el equipo que está por encima de ellos en la tabla general.

La crisis del Barcelona aún no acaba y ahora el equipo catalán regresa a casa para un complicado cotejo. En partido por la Fecha 9 de LaLiga 2021-22, los Blaugranas se presentan nuevamente en el Camp Nou para recibir la visita del Valencia.

En la tabla general, Barcelona marcha en la novena posición general con 12 unidades, mismas que su rival en turno, aunque los Murciélagos tienen mejor diferencia de goles, lo que los sitúa en el octavo puesto..

Contenidos:

FECHA, DÍA Y HORARIO DEL BARCELONA VS. VALENCIA

El partido se juega el domingo 16 de octubre a las 14:00 horas, tiempo del Centro de México y del Sureste. En el Noroeste comenzará a las 12:00 horas y en el Pacífico a las 13:00.

DÓNDE VER BARCELONA VS. VALENCIA

La transmisión en vivo pasa solamente por Sky, compañía que tiene los derechos televisivos de LaLiga para la temporada 2021-22, siendo esta la única opción para seguir los partidos de estos conjuntos.

¿SKY ES CANAL ABIERTO O DE PAGA?

Para mala fortuna del público, únicamente está disponible en la TV cerrada. Es decir, no está en la televisión gratuita. Se requiere desembolsar una cantidad de dinero mensualmente para verlo en la pantalla.

¿EN QUÉ CANAL VA BARCELONA VS VALENCIA Y CÓMO VER ONLINE?

Esto depende del paquete que tengas contratado. Por lo general, salvo que se empalmen con otros eventos, va por el básico que es el 1516. Si no hay un televisor a mano igualmente existe la aplicación de Blue to Go Video Everywhere para verlo vía live streaming .

POSIBLES ALINEACIONES

FC Barcelona (1-4-3-3): Ter Stegen; Mingueza/Sergi Roberto, Piqué, Éric García, Jordi Alba; De Jong, Busquets, Gavi; Ansu Fati, Luuk de Jong y Memphis Depay

Valencia CF (1-4-4-2): Cillessen; Foulquier, Gabriel Paulista, Diahkaby, Gayá; Carlos Soler/Musah, Wass, Hugo Guillamón, Hugo Duro; Guedes y Maxi Gómez