Goal.com
En directo

Esta página contiene enlaces de afiliados. Cuando compra a través de los enlaces proporcionados, es posible que ganemos una comisión.

+18 | Publicidad | Aplican Términos y Condiciones | Juega con responsabilidad | Principios editoriales

NO TE PIERDAS NI UN MOMENTO DEL MUNDIAL

Tu pase de acceso total a resultados, actualizaciones en directo y análisis
Explora
Cabo Verde v Saudi Arabia: Group H - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport
GOAL

Traducido por

En la noche de despedida, discusión entre la pareja saudí

Cabo Verde vs Arabia Saudí
Cabo Verde
Arabia Saudí
World Cup
M. Kanno
F. Al-Buraikan
Cabo Verde
Arabia Saudí
EE. UU.

¿Qué ha pasado entre los dos jugadores del Al-Akhdar?

En el último partido de la fase de grupos del Mundial 2026, Arabia Saudí frente a Cabo Verde, los jugadores Firas Al-Buraikan y Mohamed Kano discutieron en el campo, un momento que se hizo viral.

El empate sin goles ante Cabo Verde dejó a Arabia Saudí fuera del Mundial con solo dos puntos en tres jornadas.

Un vídeo difundido en la plataforma «X» mostró la discusión justo cuando Cabo Verde se disponía a lanzar una jugada a balón parado.

La discusión, visible en el vídeo, trató sobre las tareas defensivas y el control del área, con recriminaciones mutuas por el posicionamiento y la marca ante la presión de Cabo Verde.

Lee también: Tras el shock del Mundial, se baraja la destitución de Donis y el nombramiento de Ronaldo como salvador.

World Cup
Argentina crest
Argentina
ARG
Cabo Verde crest
Cabo Verde
CPV

La discusión duró poco: el portero Mohammed Al-Owais intervino para calmar a sus compañeros y pedirles que se centraran en el partido, que continuó con normalidad.

La escena generó debate entre la afición: unos vieron en ella la tensión del momento, y otros la consideraron una discusión normal en un partido de alta exigencia defensiva.

Anuncios