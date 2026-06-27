En la noche de despedida, discusión entre la pareja saudí

En el último partido de la fase de grupos del Mundial 2026, Arabia Saudí frente a Cabo Verde, los jugadores Firas Al-Buraikan y Mohamed Kano discutieron en el campo, un momento que se hizo viral.

El empate sin goles ante Cabo Verde dejó a Arabia Saudí fuera del Mundial con solo dos puntos en tres jornadas.

Un vídeo difundido en la plataforma «X» mostró la discusión justo cuando Cabo Verde se disponía a lanzar una jugada a balón parado.

La discusión, visible en el vídeo, trató sobre las tareas defensivas y el control del área, con recriminaciones mutuas por el posicionamiento y la marca ante la presión de Cabo Verde.

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La discusión duró poco: el portero Mohammed Al-Owais intervino para calmar a sus compañeros y pedirles que se centraran en el partido, que continuó con normalidad.

La escena generó debate entre la afición: unos vieron en ella la tensión del momento, y otros la consideraron una discusión normal en un partido de alta exigencia defensiva.