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En el Mundial, Messi vence a Ronaldo 9-0

C. Ronaldo
L. Messi
Portugal vs RD Congo
Portugal
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World Cup
Argentina vs Algeria
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EE. UU.
Argelia

La estrella argentina sigue dominando a su homólogo portugués

Lionel Messi, capitán de Argentina, supera a su rival histórico Cristiano Ronaldo, líder de Portugal, en los últimos dos Mundiales.

El mismo día que Messi llevó a Argentina a vencer 3-0 a Argelia con un hat-trick, Ronaldo no marcó y Portugal empató 1-1 con la República Democrática del Congo en la primera jornada del Mundial.

Fue el quinto partido seguido sin gol en Mundiales y el décimo en grandes torneos, desde su tanto ante Ghana en el debut de 2022.

Desde entonces no marcó frente a Uruguay, Corea del Sur, Suiza ni Marruecos en 2022, ni contra Congo.

Desde entonces, Messi ha marcado nueve goles en Mundiales, seis en la última edición más el ‘hat-trick’ ante Argelia, mientras Ronaldo se queda con solo ocho.

Con 16 goles, Messi empata ya con Miroslav Klose como máximo anotador de la Copa del Mundo, el doble de los 8 que suma Ronaldo.

Cabe recordar que la estrella argentina llevó a su selección a ganar el Mundial de 2022, el primero tras 36 años, mientras que «El Don» aún busca el primer título mundialista de Portugal.

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