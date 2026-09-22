Brian Brobbey ha pasado a jugar con mucha más eficiencia en el Sunderland. Esta es la conclusión del preparador de rendimiento Patrick Woerst, que lleva ya un tiempo trabajando intensamente con el delantero que firmó un hat-trick contra el Manchester City.

Woerst repasa en detalle con Brobbey las imágenes de los partidos después de cada dos encuentros. Dado el calendario de la Premier League, a veces hay contacto cuatro veces al mes, mientras que el atacante, cuando está en Países Bajos, acude a Róterdam para realizar un entrenamiento individual.

«Brian no se ha vuelto necesariamente más fuerte o más en forma», subraya Woerst en declaraciones a ESPN. «La gente lo ve como una mayor forma física, o que es más fuerte o más maduro, pero también ha pasado a jugar con mucha más eficiencia. Así entra mucho menos en los duelos».

Woerst entrena a Brobbey en su comportamiento visual, como también hace con Denzel Dumfries y Ryan Gravenberch. «Cuando controlaba un balón, en su etapa en el Ajax muy a menudo lo hacía estando parado. Entonces frenaba el balón y se quedaba ahí aguantando. Así entras en una pelea, porque esos defensas te agarran, tú te quedas aguantando y forcejeando. Eso cuesta muchísima energía cada vez».

Según el preparador de rendimiento, Brobbey ahora piensa mucho más y el delantero intenta mantenerse fuera de los duelos tanto como sea posible. «Ahora, por ejemplo, su control ya es en movimiento, por lo que se va regateando del rival y queda libre. Entonces pasa el balón y vuelve a buscar posición. O la deja caer de primeras y sigue corriendo. Así entra menos en esos duelos por abajo y eso, por tanto, le cuesta menos energía. Por eso parece como si estuviera más en forma. Naturalmente, puede aguantar más tiempo: sencillamente le cuesta menos energía».

Woerst sabe que la intensidad en la Premier League es muchas veces mayor que en Países Bajos. «Si te marchas desde la liga neerlandesa a cualquier liga extranjera, la intensidad es mayor. Tienes que adaptarte a eso».

Según Woerst, no es cierto que la evolución de Brobbey tenga que ver con una mejor condición o con más fuerza física. «En el Ajax tenía no sé cuántos duelos por abajo. Así que, llegado un momento, ya estaba fundido al cabo de una hora. Ahora eso no le pasa, porque tiene menos duelos. Sobre todo ha empezado a jugar de manera más inteligente. Eso influye en su energía».