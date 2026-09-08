El club Al-Ittihad continuará jugando sin su guardameta titular, el serbio Predrag Rajković, durante los dos próximos partidos de la Liga Profesional Saudí Roshn y la Liga de Campeones de Asia de Élite.

Rajković ya se había perdido el partido del martes, en el que el Al-Ittihad se impuso por 2-1 al Al-Feiha en la sexta jornada de la competición, después de haber contribuido a una victoria con el mismo marcador en la jornada anterior ante el Al-Nassr.

La ausencia del guardameta serbio frente al Al-Feiha se debió a que sufre un desgarro en la pared de los músculos abdominales, según anunció el club anteriormente.

Rajković no se ha recuperado de su lesión y, por tanto, volverá a estar ausente en los dos próximos partidos: ante el Al-Faisaly en la 7ª jornada de la Liga Roshn, y luego ante el Al-Shamal catarí, en la primera jornada de la fase de liga del grupo Oeste de la Liga de Campeones de Asia de Élite, según reveló el diario saudí Arriyadiyah.

El club Al-Ittihad ya había anunciado la ausencia de Rajković y del dúo Ahmed Al-Julaidan y Mukhtar Ali en el encuentro ante el Al-Feiha por diferentes lesiones.

Arriyadiyah aclaró que el regreso del guardameta del Al-Ittihad a los entrenamientos colectivos "será después del periodo de parón coincidente con la participación de la selección saudí en la Copa del Golfo".

La Copa del Golfo se disputa entre el 23 de septiembre en curso y el 6 de octubre siguiente.

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