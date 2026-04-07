En cuanto a las nuevas generaciones... ¿Qué equipos han ascendido a la Liga de Élite?

Getty/Goal

Se ha completado la lista de clubes que ascenderán a la Liga Joi de Élite (la liga saudí sub-21) en la próxima temporada 2026-2027, para sustituir a los clubes que han descendido de ella, encabezados por el Al-Shabab.

Cuatro clubes han descendido de la Liga Elite durante la actual temporada 2025-2026, tras ocupar los cuatro últimos puestos de la clasificación: Al-Adalah, Al-Raed, Al-Bukairiya y Al-Shabab.

Por el contrario, cuatro clubes han ascendido a la Liga Saudí Sub-21: los que se clasificaron para las semifinales del Campeonato de Clubes del Reino Sub-21 de Primera División, siendo el último de ellos el Al-Tadhamun.

Lee también: Liga de Élite: Al-Taawoun acompaña a los grandes... Lucha encarnizada en la fase de ascenso... Y Al-Shabab, el más destacado de los descendidos

Vea el anuncio oficial del documental «Estrellas de la Élite» en exclusiva a través de stc tv

El Al-Tadamon se clasificó para las semifinales este martes tras imponerse al Al-Rawda en la tanda de penaltis, después de que ambos equipos se impusieran por 2-0 en los partidos de ida y vuelta de los cuartos de final.

De este modo, el Tadamun se convierte en el último equipo en ascender a la Liga Goi de la Élite, tras los clubes Al-Faisaly, Al-Watan y Al-Ansar.

El Al-Faisaly se clasificó a costa del Al-Nahda, el Al-Watan tras vencer al Mahayel en la tanda de penaltis, y el Al-Ansar a costa del Al-Ta’i.

Cabe recordar que los clubes Al-Ittifaq, Al-Hilal, Al-Nassr y Al-Taawoun se han clasificado directamente para los cuartos de final de la Liga de Élite de este temporada, tras ocupar los cuatro primeros puestos de la clasificación.

Por su parte, ocho equipos se enfrentarán en cuatro partidos de la fase de clasificación para los cuartos de final de la Liga Saudí Sub-21: Al-Fayha contra Al-Qadisiyah, Al-Wehda contra Al-Fateh, Neom contra Al-Ittihad y Al-Hazm contra Al-Akhdoud.

Regístrate y disfruta de la Liga Saudí de Fútbol de forma gratuita en stc tv