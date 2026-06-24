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Muhammad Sharaf Eldeen

Traducido por

En cifras... Récord de falta de goles de la selección de Ghana con Queiroz

Croacia vs Ghana
Croacia
Ghana
World Cup
Inglaterra vs Ghana
Inglaterra
C. Queiroz
Croacia
Ghana
EE. UU.
Inglaterra
Portugal

Las Estrellas Negras realizaron pocas jugadas ofensivas.

Ghana empató 0-0 con Inglaterra ayer martes en la segunda jornada del Mundial 2026, gracias a una sólida defensa dirigida por el seleccionador portugués Carlos Queiroz.

A pesar de sumar un punto valioso, Ghana aún no ha disparado a puerta en la primera parte de sus dos partidos, algo único en este Mundial.

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Además, es la segunda selección en la historia del Mundial que pasa dos primeros tiempos seguidos sin disparar, igualando el récord de Costa Rica en 1990, según Opta.

World Cup
Croacia crest
Croacia
CRO
Ghana crest
Ghana
GHA

Ghana debutó con victoria 1-0 sobre Panamá, aunque la CONCACAF dominó la posesión y el ataque hasta que las Estrellas Negras marcaron en el final.

El seleccionador portugués Queiroz, conocido por su estilo defensivo y conservador, ya lo mostró en Irán y Egipto.


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