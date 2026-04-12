En cifras... ¡Ferran Torres es más peligroso que Mbappé!

A pesar de su prestigio, las estadísticas de Kylian Mbappé en La Liga esta temporada lo sitúan por detrás de un delantero del Barcelona.
Según Opta, Ferran Torres supera a Mbappé (sin penaltis) con estos números:
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Ferran Torres
Goles (NPG): 14
Un gol cada 118 minutos
Porcentaje de conversión: 16,6 %
Kylian Mbappé
Goles (NPG): 15
Minutos por gol: uno cada 148 min
Porcentaje de conversión: 13,7 %.