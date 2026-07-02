En cifras... El sueldo de Messi supera al de toda la selección de Cabo Verde

La selección argentina, liderada por Lionel Messi, se prepara para enfrentar a Cabo Verde el sábado en los dieciseisavos del Mundial.

Según el diario «AS», el choque enfrentará dos realidades opuestas.

El valor de mercado de Cabo Verde es de 54,5 millones de euros, mientras que Messi gana 70 millones de euros al año más unos 40 millones en publicidad.

Cabo Verde tiene 491 000 habitantes, pero Messi suma 620 millones de seguidores en redes.

«Ás» añadió: «Se estima que la fortuna de Messi supera los mil millones de euros, frente a un país cuyo producto interior bruto apenas quintuplica esa cifra».

Messi tiene 500 millones de seguidores en Instagram, frente a los 60 000 de la cuenta de la selección de Cabo Verde.

Además, Messi ha jugado 202 partidos con Argentina, mientras que Cabo Verde apenas suma 244 en toda su historia.

Messi ha jugado seis Mundiales y ganado uno, mientras que Cabo Verde apenas ha disputado cuatro ediciones de la Copa Africana de Naciones.