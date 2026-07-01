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England v Congo DR: Round Of 32 - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

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En cifras: ¿cómo cambió el descanso para hidratarse el panorama de Inglaterra frente al Congo?

Inglaterra vs RD Congo
Inglaterra
RD Congo
World Cup
Inglaterra
República Democrática del Congo
EE. UU.

La selección de los «Tres Leones» lo pasó mal en la primera parte

Inglaterra mostró un primer tiempo irregular ante la República Democrática del Congo en el Mundial 2026, y el descanso de hidratación resultó decisivo.

Inglaterra se midió a la República Democrática del Congo este miércoles en Atlanta, en los octavos de final del Mundial 2026, que se disputa en Estados Unidos, Canadá y México.

Los «Tres Leones» empezaron mal: encajaron el 1-0 a los siete minutos sin haber disparado a puerta hasta el descanso para hidratarse a mitad de la primera parte.

Según Opta, los 8 tiros de Inglaterra en la primera parte llegaron después del descanso para hidratarse.

Además, Inglaterra entró en el área congoleña en 20 ocasiones, todas después del descanso.

Los «Tres Leones» rozaron el empate en varias ocasiones, aunque la brillante actuación del portero congoleño Lionel Mpasi lo evitó.

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