En busca de Coutinho

El brasileño lleva un mes y medio sin ver puerta, su peor racha en azulgrana, pero regresará al once ante el Levante para reivindicarse.

EDITORIAL

El último gol de Philippe Coutinho con la camiseta del Barcelona fue en el 5 a 1 al Real Madrid del pasado 28 de octubre. Desde entonces no ha marcado ni una sola vez, si bien es cierto que en la derrota ante el Betis y en el empate a domicilio del Atlético estuvo ausente por culpa de un desgarro muscular. Coutinho da muestras de haberse estancado a pesar de contar con prácticamente los mismos minutos que Leo Messi y un partido más que Ousmane Dembélé, quien le ha adelantado por la derecha a base de golazos en los últimos partidos.

"Estoy contento con todos" dice Ernesto Valverde puertas afuera para aclarar que o"a veces juegan unos y otras juegan otros" y dejar bien claro que el brasileño "es un jugador que nos ha dado, nos da y nos dará mucho". Desde el Clásico solo ha dejado de estar en el once titular en tres de las ocho ocasiones en las que ha estado disponible y dos fueron en la primera ronda de la Copa del Rey ante la Cultural Leonesa. Es decir, solo ha sido suplente frente al Espanyol. Su reciente falta de goles, sin embargo, denota cierto estancamiento.

Hasta la fecha Coutinho ha demostrado más bien poco, goles al margen. Como centrocampista por la izquierda, el rol en el que la temporada pasada se desenvolvía Andrés Iniesta, no ha funcionado. En la zona ancha desequilibra el equipo habida cuenta de sus apagones en los partidos. Como extremo izquierdo estos 'black out' se notan un poco menos pero de un tiempo a esta parte la presencia del brasileño no sirve más que para probar el lanzamiento franco desde el vértice izquierdo del área rival, su jugada favorita y la única en la que consigue marcar diferencias.

Su rendimiento es similar al que ofrecía en el Liverpool, no obstante. E igual que sucede en el Barcelona, donde son Luis Suárez y Leo Messi los que habitualmente tiran del carro, en la ciudad de The Beatles eran Roberto Firmino y Sadio Mané los que, con sus goles, arrastraban al equipo. Coutinho ponía el factor diferencial en forma de dribblings y magia pero en un vestuario con una calidad técnica superior a la del Liverpool sus regates y remates desde la distancia no son suficientes para amortizar al jugador más caro de la historia del Barcelona.

Hoy volverá a ser titular a domicilio del Levante junto al uruguayo y al rosarino. Será una nueva oportunidad para demostrar que un futbolista de su capacidad técnica tiene muchísimos más recursos que los que ha demostrado hasta el momento.