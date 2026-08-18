El australiano Ange Postecoglou, director técnico del Al Nassr, dio a su jugador portugués Samu Costa la oportunidad de ser titular por primera vez con el "club mundial", durante el enfrentamiento ante el Al Diriyah en la Copa del Rey.

El Al Nassr se mide al Al Diriyah, hoy martes, en el estadio Al Awwal Park de la capital saudí, Riad, en los dieciseisavos de final del torneo de la Copa del Custodio de las Dos Santas Mezquitas.

Postecoglou anunció la alineación oficial que disputa el partido, en la que Samu Costa aparece como titular por primera vez, tras su fichaje procedente del Real Mallorca durante el actual periodo de traspasos de verano.

Costa debutó con el Al Nassr el pasado sábado, aunque como suplente, y marcó un gol en la victoria por 3-0 ante el Al Fateh, en el estadio Al Awwal Park, en la primera jornada de la Liga Roshn saudí.

El técnico australiano siguió confiando en Abdullah Al Hamdan como delantero titular, ante la ausencia de la estrella portuguesa Cristiano Ronaldo, con la ayuda del otro portugués João Félix, el senegalés Sadio Mané y el francés Kingsley Coman.

Por su parte, Postecoglou decidió devolver a Abdulelah Al Amri al once titular, junto al francés Mohamed Simakan, en detrimento del defensa español Íñigo Martínez, que se queda en el banquillo.

La alineación del Al Nassr quedó de la siguiente manera: