Elena Fort, sobre el récord del Camp Nou: "Fue apoteósico"

El mundo del fútbol vivió un día histórico este miércoles 30 de marzo. El Camp Nou congregó a 91.553 espectadores para gozar de un Barcelona-Real Madrid de la Champions League femenina, una cifra que se convirtió en el récord mundial de un partido jugado por mujeres. Más allá del resultado, 5-2 para el Barça que le clasificó para las semifinales de la Champions, la noticia estuvo en las gradas. El estadio azulgrana se llenó a rebosar y dejó unas imágenes extraordinarias. Para no olvidar. Maria Elena Fort, vicepresidenta institucional del club, no duda en mostrar su orgullo en una charla con Goal.

Imagino que están contentos por el éxito de la convocatoria.

Más que contentos, estamos orgullosos, creo que es un paso más que estar contentos. Orgullosos de la gente, del club, de las jugadoras y de la respuesta. Fue un día absolutamente histórico.

¿Confiaban en superar el récord mundial?

Sí, y lo dije en un medio de comunicación a las cinco de la tarde. El feedback que tenía de mi entorno era buenísimo. Gente que no se había mobilizado nunca para venir al fútbol se movilizaron para ir a ver un partido. El día pintaba histórico. Es verdad que nos llevamos una primera sorpresa cuando se inició del partido, porque había muchos sitios vacíos, pero en ese momento ya empezamos a recibir mensajes de gente que venía y que no llegaba por el colapso monumental que se produjo. Ahí comenzamos a tener consciencia de lo que sucedía fuera del estadio.

Cuando faltaban diez minutos para el partido faltaba mucha gente. El mosaico no podía quedar bien de ninguna manera con tantas bajas. ¿Ahí se preocuparon?

No, simplemente pensábamos que podía fallar algún socio por el tiempo, aunque todavía no llovía. Pero estábamos convencidos de que tantos no podían fallar. Era algo que pasaba fuera. Entonces veo que mi familia no llega al estadio por el colapso.

¿Qué pasó?

Varios factores. Uno, el factor del clima. Cuando llueve, en Barcelona siempre se produce un colapso. Es un problema endémico de la ciudad. Y el otro factor tiene que ver con la gente, con colectivos que normalmente no utilizan la grada y no tienen controlados los horarios y accesos. Te cuento una anécdota. Los chicos del equipo de fútbol de mi hijo vinieron todos juntos desde la escuela, andando. Llevaban sus mochilas, que tuvieron que ser revisadas una a una por los miembros de seguridad. Incluso les requisaron las cantimploras, que ahora se las lleva cada niño desde casa por el tema Covid. Imaginémonos este caso multiplicado por miles de personas. Hubo mucha gente que no tiene la rutina habitual de ir al estadio. Fue mucho más denso.

La gente pasó del enfado por entrar tarde la campo a la alegría por haber conseguido el récord y la goleada. ¿Lo notaron desde la junta?

Al final, fue apoteósico. Evidentemente, sabes que si alguien entra 20 minutos tarde no estará contento. De hecho, tuve una comunicación con medios ayer por la noche y lo primero que hice fue pedir disculpas en nombre del Barça, porque somos conscientes de que hubo gente que no pudo ni entrar al campo.

¿Fue culpa del club?

No, no, no fue culpa del club. Barcelona se colapsó entera y, además, vino mucha más gente en coche de la que viene normalmente al estadio. Fue un cúmulo de circunstancias, porque el Barça hizo exactamente lo mismo que hace siempre. Estaban la lluvia, un público con necesidades de accesibilidad diferentes, una hora en la que la gente viene más justa de tiempo por el trabajo y todo fue mucho más complejo. Se produjeron muchas colas. Intentaremos mejorar eso en las semifinales.

¿Cómo están las jugadoras, han hablado con ellas?

Yo no he podido hablar con ellas, pero el presidente bajó al final del partido y me dijo que estaban absolutamente desbordadas de felicidad, agradecidas y contentas. Solamente hace falta ver los mensajes que han publicado en las redes, no tienen palabras para describir lo que vivieron. Valoran mucho lo que el club hace.

¿Ellas quieren volver al Camp Nou?

Por supuesto. Y las semifinales se jugarán 100% en el Camp Nou, siempre no haya problemas para jugar el día 22, porque el 21 juega el masculino en Anoeta y el 23 es Sant Jordi. La UEFA no pone ningún problema, però tenemos que saber quién es el rival para coordinarlo con ellos. Esperemos que el rival dé el OK.

¿Se haría con el mismo formato de entradas gratis o habría un precio?

Esto todavía no lo hemos hablado, pero yo creo que tendríamos que hacerlo con el mismo formato. Pero no está decidido.

¿Salió a cuenta económicamente abrir el Camp Nou con entradas gratis?

No tengo los números, pero en todo caso no es el criterio por el que se lleva el femenino al Camp Nou. La importancia del simbolismo es que el acto de ayer es la cristalización de un proceso larguísimo que termina con un partido mágico llenando el estadio. Esto genera unas sinergias y provoca que la gente se enganche al femenino y le de el apoyo constante en el resto de los partidos de Liga. Esta apertura del Camp Nou tiene como objetivo generar más afición para el femenino. Es la base.

¿Lo importante ahora es que el Johan Cruyff se llene en cada partido?

Correcto. El Camp Nou nos da la visibilidad y una imagen icónica. Una fuerza enorme. Pero lo importante es que esté siempre así. Y hasta hoy el Johan Cruyff no se llena en cada partido. Por lo tanto, tenemos que ir hacia allí.

A nivel futbolístico, ¿que el Real Madrid empiece a competir seriamente con el Barcelona es una alerta positiva o negativa para el club?

Para mí, y creo que es una opinión bastante extendida, es muy positivo. Creo que la competitividad hace que la competición sea mejor. Si la competición es más interesante se enganchará más gente y, por lo tanto, a todos nos interesa que cuantos más equipos puedan competir, mejor. De hecho, la diferencia entre la Champions y LaLiga es evidente. En LaLiga, el Barça es el mejor y gana. En la Champions, los partidos tienen un componente más de competitividad. Si tenemos lo mismo en LaLiga, mucho mejor. Y si podemos mantener esta rivalidad con el Real Madrid, todavía nos dará muchas más alas en la visibilidad del fútbol femenino.