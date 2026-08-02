En un movimiento destinado a reforzar la experiencia y la estabilidad en sus filas, el Wydad Athletic anunció oficialmente el regreso de su excapitán Yahya Jabrane a la casa roja, mediante un contrato que se extiende por una temporada, dentro de la estrategia del equipo para reforzar su plantilla antes del inicio de los próximos compromisos.

Según el sitio marroquí "Al Batola", el histórico club marroquí expresó su cálida bienvenida al regreso de Jabrane, apostando por su larga trayectoria y su profundo conocimiento del ambiente y la cultura del equipo, con el fin de aportar un valor real al grupo y ayudarlo a alcanzar las aspiraciones deseadas y complacer a la fiel afición.

El expediente de las renovaciones

En un contexto relacionado, la nueva junta directiva del Wydad Athletic situó el expediente de renovación de los contratos de varios pilares fundamentales del equipo entre sus prioridades más urgentes, encabezados por el portero El Mehdi Benabid y el lateral derecho Mohamed Moufid, cuyos contratos con el club finalizan al término de la próxima temporada.

La directiva roja se esfuerza por resolver el expediente de la continuidad de los jugadores lo antes posible, para evitar que entren en la fase que legalmente les permite negociar con libertad con clubes rivales, algo que podría exponer al equipo a perder elementos claves sin contraprestación económica.

La afición del Wydad aguarda con gran expectación los resultados de las negociaciones en curso entre ambas partes, especialmente en lo que respecta al futuro del portero El Mehdi Benabid, quien destacó como una de las figuras más sobresalientes y brillantes del equipo durante la temporada pasada, y que ha pasado a ocupar un lugar especial en los corazones de los aficionados.

Refuerzos de calidad

En un contexto relacionado, el Wydad había revelado, el pasado sábado, la incorporación de 3 nuevos jugadores a sus filas, encabezados por el portero Rachid Ghanimi, procedente del FUS Rabat con un contrato que se extiende por 3 temporadas completas, junto a Ayman El Hassouni y Hamza Jannat Allah, en el marco de un plan integral para renovar la sangre del equipo y potenciar sus capacidades competitivas en todos los frentes.

Estos activos movimientos en el mercado de fichajes reflejan el deseo de la nueva directiva de construir un equipo equilibrado que combine experiencia y juventud, capaz de competir con fuerza en todas las competiciones locales y continentales, y de conquistar los títulos que la fiel afición espera con impaciencia.