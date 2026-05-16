El Willem II avanza a la final de los play-offs gracias a un grave error del portero

El sábado, ante un Koning Willem II Stadion abarrotado, el Willem II se clasificó para la final de los play-offs de ascenso/descenso al vencer 2-0 al Almere City. El primer gol llegó tras un grave error del portero Tristan Kuijsten que aprovechó Uriël van Aalst, y el segundo fue una joya de Amine Et Taibi. Tras el 0-1 de la ida, el Willem II disputará la final contra Telstar o FC Volendam.

Almere City salió intenso y presionó desde el inicio. A los dos minutos, un robo casi termina en gol de Ferdi Druijf, pero Marley Dors no acertó en el pase final. Willem II se replegó, como en la ida.

Los visitantes dispusieron de varias ocasiones en los primeros minutos: Besselink disparó fuera tras una pérdida rival y, poco después, Uriël van Aalst no acertó en el remate. También Marley Dors marcó, pero el gol fue anulado por fuera de juego.

Devin Haen aprovechó un error del capitán del Almere, James Lawrence, pero su remate lo detuvo Kuijsten. Poco después, Nick Dodeman cayó en el área, aunque el árbitro anuló la jugada por fuera de juego.

Tras el arranque intenso, el ritmo bajó, pero el Almere siguió llegando con peligro. El Willem II sufrió la presión y apenas creó peligro. El último pase del Almere nunca fue preciso y el marcador no volvió a moverse.

Justo después del descanso, el Willem II evitó el gol en contra. Emmanuel Poku reclamó un penalti por un disparo bloqueado, pero el árbitro lo ignoró. Poco después, el Willem II estuvo a punto de adelantarse cuando Stam, tras un rápido contraataque, estrelló el balón en el poste.

El partido dio un giro radical en el minuto 60: una acción aparentemente inofensiva terminó en pesadilla para el portero del Almere, Kuijsten, que salió lejos de su área y controló mal el balón. Uriël van Aalst lo recogió, se plantó en un ángulo difícil y marcó el 1-0 con sangre fría.

Aun así, los visitantes siguieron luchando y, a diez minutos del final, Druijf falló un remate raso y potente. Poco después, el Almere se hundió: el recién ingresado Milan de Haan vio la roja directa por una dura entrada a Calvin Twigt.

El suplente Amine Et-Taibi reemplazó al lesionado Twigt y, apenas ingresado, controló de primera un centro perfecto y sentenció el 2-0.



