Liverpool recibió un duro golpe durante el parón internacional, después de que su delantero Alexander Isak abandonara la concentración de la selección de Suecia y regresara a su club, tras sufrir una lesión leve en el muslo durante el partido ante Rumanía en la Liga de las Naciones de la UEFA.

Liverpool anunció, en un comunicado oficial este domingo, que Isak abandonó la concentración de la selección sueca a causa de la lesión y se perderá los tres partidos restantes de su país durante el actual parón internacional, quedando a la espera de someterse a un reconocimiento médico por parte del cuerpo médico del club.

Isak había sido titular en el partido ante Rumanía y abrió el marcador para Suecia en el minuto 20 en la victoria por 2-1, antes de completar el encuentro por entero, pero posteriormente sintió las molestias de la lesión que le impidieron continuar su andadura con la selección.

Graham Potter, seleccionador de Suecia, explicó que el delantero sufre un problema leve en el muslo, y aseguró que no se trata de una lesión grave, pero la acumulación de partidos en un corto periodo de tiempo llevó al cuerpo técnico a descartarlo de los próximos compromisos.

Suecia se prepara para enfrentarse a Polonia mañana lunes, después a Bosnia y Herzegovina el viernes, antes de medirse de nuevo a Rumanía el 5 de octubre, partidos que Isak se perderá a causa de la lesión.

Liverpool espera la recuperación de su delantero antes del esperado enfrentamiento ante Manchester City, previsto para el 11 de octubre en la sexta jornada de la Premier League, sobre todo teniendo en cuenta que Isak ha marcado 5 goles con su club y su selección desde el inicio de la temporada.