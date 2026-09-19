El entrenador egipcio Tamer Abdel Kader Said ganó su litigio internacional contra el club saudí Al-Taraji ante el tribunal de la Federación Internacional de Fútbol, la FIFA.

Kooora supo que el tribunal de la FIFA dictaminó a favor del derecho del entrenador egipcio a percibir sus emolumentos económicos no abonados, además de los intereses correspondientes conforme a la ley suiza.

El tribunal de la FIFA basó su fallo en los fundamentos presentados por el representante legal del entrenador, el abogado deportivo internacional Ralph Charbel.

Ambas partes del conflicto intercambiaron la presentación de sus alegaciones legales en dos etapas ante el tribunal de la FIFA, mientras que el juez único de la Cámara de Estatuto del Jugador emitió una resolución de aceptación de las peticiones económicas presentadas por el entrenador.

La FIFA impuso una sanción económica al Al-Taraji saudí, que deberá abonar a la Federación Internacional en un plazo de 30 días desde la fecha de notificación de la resolución. Asimismo, el club deberá abonar los emolumentos del entrenador en un plazo de 45 días, de lo contrario se le impedirá inscribir nuevos jugadores.