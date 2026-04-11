El todopoderoso Bayern de Múnich bate con autoridad un magnífico récord de la Bundesliga

El Bayern de Múnich goleó 5-0 al St. Pauli el sábado. En Hamburgo, el equipo de Vincent Kompany ganó 0-5 y alcanzó 105 goles esta temporada, superando el récord de 101 tantos en la Bundesliga. A cinco jornadas del final, el Bayern mantiene 12 puntos de ventaja sobre el Borussia Dortmund.

El Bayern comenzó dominando y se adelantó en el 9’: Laimer centró desde la esquina y Musiala cabeceó con fuerza para hacer el 0-1.

Con miras a la vuelta de la Champions, Harry Kane descansó y Nicolas Jackson tuvo su oportunidad desde el inicio. El senegalés rozó el 0-2 poco después, pero su disparo desde un ángulo complicado golpeó el larguero.

El St. Pauli apenas inquietó y se salvó del 0-3 cuando Michael Olise falló desde buena posición y Musiala golpeó el poste.

En la segunda parte llegó el festival: Leon Goretzka abrió el marcador con una volea en el segundo palo.

Acto seguido, Olise sentenció con un zurdazo desde el borde del área al segundo palo: 0-3.

Tras una buena jugada de Musiala llegó el 0-4: el alemán ganó un duelo al borde del área y asistió a Jackson, que marcó a bocajarro. En los últimos minutos, Raphaël Guerreiro cerró la goleada con el 0-5.

Bara Ndiaye, senegalés de 18 años, debutó con el primer equipo del Bayern al entrar como suplente. Está cedido por el Gambinos Stars Africa de Senegal hasta final de temporada.