Marcos Leonardo todavía no ha logrado marcar diferencias desde su llegada al Ajax. El brasileño causó una impresión discreta de cara a portería tanto el jueves en la Conference League contra el Shelbourne FC como en la ronda anterior ante el FK Vojvodina. Además, como confirma el entrenador Míchel Sánchez, simplemente no está en forma.

Leonardo, de 23 años, dio el salto del Al-Hilal al Ajax por una cifra cercana a los veinte millones de euros, donde hasta ahora desaprovechó de manera bastante deficiente las oportunidades que recibió en prácticamente cada ocasión. Además, tampoco está en forma. El analista Ronald de Boer ya lo constató y considera que sin duda debe perder tres kilos.

El reportero de Ziggo Sport Sam van Royen señala en su entrevista tras la victoria por 3-1 sobre el Shelbourne que Leonardo «tuvo algo de mala suerte en la definición y tampoco parece estar al cien por cien físicamente». «Estoy de acuerdo contigo», responde Míchel con una sinceridad llamativa. «Tenemos que entrenar con él y debe seguir mejorando su nivel físico».

Aun así, Míchel también ve circunstancias atenuantes. «Es normal, porque llegó hace dos semanas (tres semanas, red.). Tenemos un partido cada tres días y no ha podido entrenar lo suficiente para mejorar. Espero que Leo la próxima semana sea otro Leo».

«Un Leo con más energía, que pueda ayudarnos a dar un paso adelante con una buena actuación», señaló Míchel, que con ello parece insinuar claramente una titularidad para Leonardo la próxima semana en el Tolka Park irlandés. Después, los de Ámsterdam se medirían, en la eventual ronda de play-off, al FC Noah o al FC Sion (2-2).

La duda es si Míchel está dispuesto a darle también el domingo su confianza a Leonardo, cuando el Ajax abra su temporada de Eredivisie contra el PEC Zwolle. Kasper Dolberg fue titular en los partidos oficiales esta temporada, aunque se espera que el delantero danés ponga pronto fin a su segunda etapa en el Johan Cruijff ArenA.

Es posible que Míchel apueste en Zwolle por Tolu Arokodare. El nigeriano, que llega cedido por el Wolverhampton Wanderers con opción de compra, no jugó sorprendentemente el jueves contra el Shelbourne. En el amistoso contra el FC Volendam del pasado fin de semana, el espigado atacante sí causó una muy buena impresión, a diferencia de Leonardo.