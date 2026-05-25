El Sparta ha dado en el clavo y presenta al sucesor de Maurice Steijn

Rogier Meijer es el nuevo entrenador del Sparta. Así lo anunció este lunes el club de Róterdam. Sustituye a Maurice Steijn.

El técnico, de 44 años, llega del Bayer Leverkusen, donde era asistente del primer equipo, y firmó contrato hasta mediados de 2028.

A través de la web del club, Meijer se pronuncia por primera vez sobre su nombramiento: «Tras un año como asistente en el Bayer Leverkusen, estaba listo para asumir de nuevo la responsabilidad de un primer equipo. Cuando Sparta me ofreció esta oportunidad, me entusiasmé de inmediato.

«En mis visitas a Het Kasteel con el NEC noté un ambiente muy agradable. Además, veo que el Sparta ha crecido en los últimos años y se ha consolidado en la Eredivisie».

«Estoy muy contento de poder formar parte de los avances que queremos lograr en los próximos años y vamos a hacer todo lo posible para dar aún más visibilidad al Sparta», afirma Meijer.

El director técnico Gerard Nijkamp también ha querido expresar su opinión. «Estamos muy contentos de que Rogier se haya convertido en el nuevo entrenador del Sparta. En cinco temporadas con el NEC, ha demostrado ser un excelente entrenador: logró el ascenso directo a la Eredivisie y, tres años después, llegó a la final de la Copa. Además, en los momentos difíciles siempre supo dar la vuelta a la situación con su equipo».

«Tenemos muchas ganas de sacar el máximo partido a las próximas temporadas junto a Rogier y dar nuevos pasos con el club», concluye Nijkamp.