El silencio de Mac Allister es la música de la Selección argentina

Sin ser foco y de perfil bajo, el mediocampista del Brighton es la clave de la circulación y los buenos movimientos en ataque del equipo de Scaloni.

Se mueve más bien lento, a un ritmo bajo. Va de un lado a otro pero sin grandes aceleraciones. Como si no quisiera llamar la atención. Tiene paciencia. Mantiene la distancia y el espacio. Está en busca de su momento. Hasta que consigue esos metros de ventaja. Y, cuando el espacio se abre y la pelota llega a sus pies, hace la diferencia.

Alexis Mac Allister es un tipo silencioso. No solo afuera de la cancha, de perfil más bien bajo, solo cumplidor en las redes sociales, casi nunca viral. Adentro del campo también parece haber asumido un rol de acompañante. Y no está mal que así sea. Y qué bien lo hace.

Tiene una técnica bárbara, pero la gran virtud del mediocampista del Brighton, de 23 años, va por los posicionamientos que asume para el equipo de Scaloni. Busca recibir casi siempre a espaldas del volante central rival. No retrocede, mantiene, estira lo que puede. Sabe que aunque no reciba la pelota genera un espacio para que sea Messi especialmente el que baje a controlar la posesión.

Pero, cuando logra agarrarla, Mac Allister tiene unos controles de elite. Casi siempre semi perfilado hacia adelante, resuelve con la cara interna y ya se ubica para lastimar. Es agresivo y le atrae meterse abajo del arco o filtrar un pase, pero también es un amante de la pelota. Casi nunca va a chocar y no le atrae dividir en una conexión dudosa. Si no hay opción, juega para atrás y vuelve a moverse.

Por esa paciencia, esa necesidad de tomarla en buenas posiciones, Mac Allister toca menos pelotas que sus compañeros del medio. Contra Polonia, el encuentro con más contacto con el balón, tuvo 66 intervenciones. De Paul, en cambio, lo hizo 165 y Enzo Fernández 99.

Pero, en las estadísticas, uno de los valores que más llama la atención es su influencia en el último cuarto del campo. De los del medio, es el jugador que más pases en campo contrario dio y el segundo que más recuperaciones en el útimo tercio consiguió.

En la parte defensiva, es el pilar de la presión del medio. Aunque De Paul cumple la misma función, Mac Allister es el que más sale disparado desde una zona intermedia (en una de las facetas más espectaculares del sistema defensivo de Scaloni; la presión escalonada). Casi siempre se encarga de uno de los dos volantes centrales o internos del rival. Es rápido. Es agresivo. No teme luchar. Va al piso si es necesario. Desgasta rivales y cubre posibles pases.

No fue convocado a la Copa América 2021 pero sí empezó a formar parte del proceso de las Eliminatorias. La lesión de Lo Celso, un intocable, le abrió el camino. Contra Arabia Saudita, en el debut, no le tocó entrar. Scaloni se volcó con Papu Gómez como interno, opción que quedó descartada rápidamente. Contra México fue de arranque y desde ahí no salió. Hizo un gol clave ante Polonia, jugó los 120 minutos contra Países Bajos y ante Croacia solo salió para que Scaloni se diera el gusto de darle minutos a los que aún no habían debutado. Se volvió un jugador clave.

Mac Allister es un intérprete fundamental de la Selección argentina. Tiene el ADN argentino y coincide perfecto con las características del ciclo Scaloni. Va en silencio. No hace ruido. Pero la música del juego albiceleste lo tiene a él como guía, como parte de un ritmo especial que metió al equipo en la final del Mundial Qatar 2022.