El marroquí Ismael Saibari, estrella del Bayern Múnich, reveló cuál es el jugador que más le ha gustado hasta ahora en el club bávaro, al que se incorporó este verano procedente del PSV Eindhoven neerlandés.

Saibari afirmó, en declaraciones a la cadena "Sky Sport - Alemania", tras la contundente victoria sobre el Stuttgart (5-1) en la jornada inaugural de la Bundesliga, ayer viernes: "Harry Kane (es el que más me ha gustado). Ya lo había hablado antes con mis amigos... Harry es, sencillamente, el mejor delantero. Intento aprender de él".

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Saibari, que entró como suplente en el minuto 61, ofreció una destacada actuación en su primer partido en la liga alemana, y dio dos asistencias a Aleksandar Pavlovic y Luis Díaz.

Según la cadena de estadísticas "Opta", Saibari se convirtió en el primer jugador en la historia del Bayern Múnich en dar dos asistencias como suplente, en su debut en la Bundesliga, desde Toni Kroos el 26 de septiembre de 2007.

¿Qué ofreció Saibari?

El entrenador belga Vincent Kompany dio entrada al internacional marroquí en lugar de Nathanael Brown, para contribuir a cambiar el ritmo del equipo bávaro durante la segunda parte ante el Stuttgart.

En el minuto 82, Saibari se internó en el área, se deshizo de la entrada de uno de los defensas del Stuttgart con un magnífico regate, pero prefirió pasar en lugar de disparar, y envió un centro a Aleksandar Pavlovic, que la remató con facilidad desde corta distancia, marcando el cuarto gol del Bayern.

Saibari volvió a dar la asistencia del quinto gol en el minuto (90+2), después de recibir el balón de Tom Bischof tras una recuperación en el campo del Stuttgart, y luego se lo cedió a Luis Díaz, que se quedó solo ante la portería y disparó a la escuadra izquierda, cerrando la manita de los locales.

La estrella marroquí también había jugado como suplente en su primer partido con el gigante bávaro, cuando este venció al Borussia Dortmund (2-1) en la Supercopa de Alemania, el pasado sábado.

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