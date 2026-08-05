El club saudí Al Diriyah anunció el fichaje del verdugo del portugués Cristiano Ronaldo, capitán del Al Nassr, en lo que supone su sexta incorporación durante el actual mercado de fichajes de verano.

El Al Diriyah, recién ascendido a la Roshn League, publicó un tuit a través de su cuenta oficial en "X", en el que anunció el fichaje de Chancel Mbemba, defensa y capitán de la selección de la República Democrática del Congo.

Mbemba se unirá al club saudí en una operación como agente libre, tras finalizar su contrato con el Lille al término de la temporada pasada, después de una única campaña disputada con el equipo.

El jugador de 32 años cuenta con una trayectoria destacada, en la que defendió los colores del Anderlecht entre 2013 y 2015, antes de fichar por el Newcastle United, con el que permaneció hasta su llegada al Oporto en 2018, y de allí al Marsella en 2022.

Sin embargo, la trayectoria más notable ha sido a nivel internacional con la selección de la República Democrática del Congo, con la que inició su andadura desde 2012 y con la que ha disputado 111 partidos, en los que ha logrado marcar 7 goles.

El momento más destacado de esa trayectoria llegó el pasado mes de junio, cuando participó con la selección africana en el Mundial de 2026 en Estados Unidos, Canadá y México por primera vez en la historia, antes de conducirla hasta los dieciseisavos de final.

Mbemba logró en la fase de grupos controlar por completo a la estrella portuguesa Cristiano Ronaldo, en el partido de la primera jornada, que terminó con empate a un gol, sin que el "misil de Madeira" consiguiera marcar.

Asimismo, el jugador congoleño ofreció grandes actuaciones durante el enfrentamiento ante la selección de Inglaterra en los dieciseisavos de final, hasta el punto de que dio la asistencia del gol de la ventaja, antes de que el partido terminara con derrota por 1-2.

Cabe recordar que Mbemba es la sexta incorporación del Al Diriyah durante el actual mercado de fichajes de verano, después del bosnio Nikola Vasilj, Kacem Lajami, Hattan Bahebri, Saad Al Rubaie y Amine Al Bukhari.

El Al Diriyah busca formar un equipo fuerte capaz de competir y mantenerse en la Roshn League durante la próxima temporada, sobre todo porque es la primera temporada en la historia en la que el club de la capital participa en el campeonato.