Brian Riemer lanzó el martes una señal preocupante sobre Kasper Dolberg. La rodilla del delantero del Ajax estaba la semana pasada «completamente destrozada», según citan al seleccionador de Dinamarca, entre otros medios, Tipsbladet.

Dolberg fue convocado de nuevo por la selección danesa tras una ausencia de un año. Sin embargo, una lesión de rodilla echó por tierra esos planes, por lo que el jugador del Ajax no podrá jugar con su país en este parón de selecciones.

Durante un acto con la prensa en un hotel de Helsingør, Riemer habló sobre la lesión de Dolberg. «Puedo decir que nunca antes habíamos vivido algo así. Está siendo bastante duro. Desde que llegamos el lunes de la semana pasada, ya hemos tenido que enviar a cinco jugadores a casa, uno de los cuales (Dolberg, red.) incluso sufría una rodilla destrozada. Por muy optimista que sea: esto es simplemente dramático. Y no hay otra forma de decirlo.»

Tipsbladet hace una puntualización tras la rueda de prensa del seleccionador danés. «La declaración del seleccionador sobre Kasper Dolberg no debe tomarse de manera completamente literal. Pero sí suena muy preocupante.»

El citado periódico se ha puesto en contacto con el Ajax sobre la dolencia de Dolberg. «No tenemos nada que añadir sobre la rodilla de Kasper. En cuanto él, y nosotros, queramos compartir información sobre su lesión, lo haremos en nuestra página web», señala por SMS el jefe de prensa Miel Brinkhuis.

Dolberg ha jugado hasta ahora 56 veces con Dinamarca y ha marcado doce goles con la camiseta de la selección nacional.

El delantero de 28 años ha disputado esta temporada 9 partidos con el conjunto de Ámsterdam a las órdenes del nuevo entrenador, Míchel. Marcó tres goles y también dio tres asistencias.