El seleccionador de Canadá da malas noticias sobre su estrella indiscutible, Alphonso Davies

Canadá prescindirá de Alphonso Davies en su debut mundialista, según anunció el seleccionador Jesse Marsch en The Athletic. La estrella de los Canucks aún no se ha recuperado de su lesión y podría perderse más partidos.

Su último partido fue el 6 de mayo, cuando su Bayern Múnich no pudo remontar el 5-4 global ante el París Saint-Germain en semifinales de la Liga de Campeones (1-1).

Finalizó el encuentro, pero luego se confirmó una lesión en el isquiotibial. Para favorecer su recuperación, se le eximió de la primera semana de preparación con Canadá.

Desde entonces, su estado físico ha sido tema diario en la selección anfitriona del Mundial. El lateral izquierdo se perderá, en cualquier caso, el partido inaugural de Canadá contra Bosnia y Herzegovina el viernes.

Podría perderse también los otros dos encuentros de la fase de grupos, aunque Marsch se muestra optimista. «Ayer (miércoles) le hicimos una resonancia magnética», explica el seleccionador.

«La resonancia mostró signos muy positivos de que se está recuperando increíblemente bien, casi por completo. Nos estamos preparando para aumentar la intensidad. Creo que, como siempre, ha demostrado una gran capacidad de recuperación tras una lesión muscular».

Para recuperarse cuanto antes, Davies trabaja con su fisioterapeuta personal, Matthias Blankenburg. «Su presencia ha ayudado mucho», reconoce Marsch.

«Esperamos acelerar su recuperación en los próximos días y darle la oportunidad de aportar su granito de arena», concluye Marsch.

La duda es hasta dónde está dispuesto a arriesgar Marsch con un jugador que, en los últimos años, ha sufrido varias lesiones, incluida la rotura del ligamento cruzado en marzo del año pasado y posteriores problemas musculares.

Tras el debut contra Bosnia, Canadá enfrentará a Catar el 19 de junio y a Suiza el 24, ambos duelos en el Grupo B.