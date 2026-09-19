El Seibari corona su temporada excepcional con un premio de oro

El internacional marroquí Ismael Saibari, jugador del Bayern Múnich alemán, se coronó con el premio "Bota de Oro" al mejor jugador de la liga neerlandesa correspondiente a la temporada 2025-2026, tras una temporada excepcional que ofreció con su anterior equipo, el Eindhoven.

Saibari contribuyó a llevar al Eindhoven al título de la liga neerlandesa, además de ganar la Supercopa de los Países Bajos, después de disputar 37 partidos oficiales durante la temporada.

El jugador marroquí anotó 19 goles y dio 9 asistencias, confirmando su presencia como uno de los futbolistas más destacados de la competición, antes de su traspaso a las filas del Bayern Múnich durante el último periodo de fichajes.

Saibari, de 25 años, recibió el premio, que llegó en forma de un trofeo con la silueta de una bota de fútbol bañada en oro, en reconocimiento a lo que ofreció durante la temporada pasada, en la que brilló con la camiseta del Eindhoven y se coronó con varios títulos.