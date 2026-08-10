El West Ham incluye al delantero inglés Jamie Vardy entre sus opciones para ficharlo y reforzar su línea ofensiva en el actual mercado de fichajes veraniego.

El West Ham descendió a la Championship tras terminar en el decimoctavo puesto de la clasificación de la Premier League la temporada pasada.

Según el diario inglés "Daily Mail", el West Ham se ha interesado por el delantero inglés, que actualmente se ha quedado libre, y podría moverse para ficharlo si fracasan sus gestiones para incorporar a Troy Parrott, delantero del club neerlandés AZ Alkmaar.

Vardy, de 39 años, sigue siendo una opción atractiva dada su experiencia y su capacidad para aportar soluciones ofensivas eficaces desde el banquillo.

Señaló que Vardy está decidido a tomarse con calma su próximo paso, pues existía la sensación de que se precipitó al tomar la decisión familiar de unirse al club italiano Cremonese el año pasado, a pesar del valor de la experiencia.

Este movimiento revive la posibilidad de que Vardy regrese a Inglaterra, algo que ya había considerado tras su salida del Leicester City y su etapa jugando en Italia.

Su experiencia en el Cremonese le permitió mantener un nivel competitivo pese al descenso del equipo, ya que marcó 7 goles y dio 3 asistencias en la Serie A.