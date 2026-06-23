Argentina, campeona del mundo, ya tiene el primer puesto del Grupo 10 y espera el cierre del Grupo 8 para saber su rival en dieciseisavos: España, Cabo Verde o Arabia Saudí.

Según «TYC», la “Selección Argentina” se medirá al segundo del Grupo 8 el viernes 3 de julio en el Hard Rock Stadium de Miami. España lidera el grupo con 4 puntos tras vencer 4-0 a Arabia Saudí, mientras que Uruguay y Cabo Verde luchan por el segundo lugar con dos puntos cada uno.

El rival se definirá el viernes en los duelos Uruguay-España y Cabo Verde-Arabia Saudí.

Posibles escenarios

Argentina se medirá a España si Uruguay gana y, además, Cabo Verde empata o pierde con Arabia Saudí.

Si España gana a Uruguay y Cabo Verde empata o gana a Arabia Saudí, el rival será Cabo Verde.

Argentina chocará con Arabia Saudí si España gana a Uruguay y Arabia Saudí a Cabo Verde, o si España y Uruguay empatan y Arabia Saudí gana.

Si hubiera empates complejos, se jugarían repechajes entre España y Cabo Verde, o entre Uruguay y Cabo Verde, y el mejor o peor clasificado de la FIFA enfrentaría a Argentina.

Posible trayectoria

Si avanza, en octavos podría cruzarse con el segundo del grupo 4 o 6, donde luchan Paraguay, Australia, Irán y Egipto.

En cuartos podría encontrarse con Portugal, Colombia, Suiza o Canadá, y en semis con Brasil o Inglaterra.

Gracias a su ranking, Argentina evitará a Alemania, Francia, Países Bajos y Bélgica hasta una eventual final, siempre que estos lideren sus grupos, lo que le da una ventaja en la parte baja del cuadro.