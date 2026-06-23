Goal.com
En directo
+18 | Publicidad | Aplican Términos y Condiciones | Juega con responsabilidad | Principios editoriales

NO TE PIERDAS NI UN MOMENTO DEL MUNDIAL

Tu pase de acceso total a resultados, actualizaciones en directo y análisis
Explora
Argentina v Austria: Group J - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport
Abdelmawgood Samir

Traducido por

El rival de Argentina en los dieciseisavos de final podría ser España, un duelo apasionante

Argentina
España
Arabia Saudí
Cabo Verde
Cabo Verde
Argentina
España
Arabia Saudí
Cabo Verde

Podría reavivarse el enfrentamiento con Arabia Saudí

Argentina, campeona del mundo, ya tiene el primer puesto del Grupo 10 y espera el cierre del Grupo 8 para saber su rival en dieciseisavos: España, Cabo Verde o Arabia Saudí.

Según «TYC», la “Selección Argentina” se medirá al segundo del Grupo 8 el viernes 3 de julio en el Hard Rock Stadium de Miami. España lidera el grupo con 4 puntos tras vencer 4-0 a Arabia Saudí, mientras que Uruguay y Cabo Verde luchan por el segundo lugar con dos puntos cada uno.

El rival se definirá el viernes en los duelos Uruguay-España y Cabo Verde-Arabia Saudí.

Posibles escenarios

Argentina se medirá a España si Uruguay gana y, además, Cabo Verde empata o pierde con Arabia Saudí.

Si España gana a Uruguay y Cabo Verde empata o gana a Arabia Saudí, el rival será Cabo Verde.

Argentina chocará con Arabia Saudí si España gana a Uruguay y Arabia Saudí a Cabo Verde, o si España y Uruguay empatan y Arabia Saudí gana.

Si hubiera empates complejos, se jugarían repechajes entre España y Cabo Verde, o entre Uruguay y Cabo Verde, y el mejor o peor clasificado de la FIFA enfrentaría a Argentina.

Posible trayectoria

Si avanza, en octavos podría cruzarse con el segundo del grupo 4 o 6, donde luchan Paraguay, Australia, Irán y Egipto.

En cuartos podría encontrarse con Portugal, Colombia, Suiza o Canadá, y en semis con Brasil o Inglaterra.

Gracias a su ranking, Argentina evitará a Alemania, Francia, Países Bajos y Bélgica hasta una eventual final, siempre que estos lideren sus grupos, lo que le da una ventaja en la parte baja del cuadro.

Anuncios