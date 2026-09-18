Arno Vermeulen se jubiló oficialmente el pasado 1 de septiembre. Tras 23 años al servicio de la NOS, entre otros como comentarista y analista, el natural de Alkmaar, de 66 años, consideró que ya era suficiente. En una entrevista con Voetbal International Vermeulen comparte, entre otras cosas, su preocupación por la nueva generación de comentaristas.

Vermeulen visitó como comentarista innumerables estadios dentro y fuera del país. Así, el pasado verano también estuvo presente en persona en el Mundial, donde, entre otras cosas, narró el ya clásico partido Argentina - Cabo Verde.

Hoy en día ya no es algo evidente que los comentaristas estén realmente presentes en el estadio. Vermeulen pone grandes reparos a eso y afirma que un comentarista en un «cuartucho» nunca puede alcanzar el mismo nivel que en un estadio.

"Me preocupan los jóvenes comentaristas", cuenta Vermeulen en conversación con VI. "Puedes hacerlo todo delante de un monitor. Algunas personas ni siquiera lo notarán. Pero el análisis, que en la NOS es tan importante, desaparece por completo. Simplemente no estás allí, así que al margen del partido no tienes nada que contar."

"Y luego sí tienes que sentarte en un pódcast. Ahí hay una contradicción. Además, como comentarista puedes verte arrastrado por el ambiente de un estadio. Entonces puedes dar tu mejor versión y sacar un 9. En un cuartucho de esos llegas, como mucho, a un 7. Tu preparación es distinta, porque ese día tu enfoque está en otras cosas."

"No tienes la visión de conjunto y no puedes ver lo que ocurre lejos del balón. Mi preocupación es que la joven generación de comentaristas solo vea ya cuartos polvorientos y no viva nada más", cuenta Vermeulen, que pone como ejemplo a Ziggo Sport. Ese canal dispone de los derechos de emisión, entre otros, de la Liga de Campeones, la Liga Europa y la Conference League.

"Ziggo paga mucho dinero por los derechos de la Liga de Campeones, pero luego mantiene a los comentaristas en Hilversum. Sencillamente, no lo entiendo en absoluto", concluye Vermeulen, que no descarta volver como comentarista, aunque sea como freelance. "No lo creo, pero tampoco lo descarto. Nunca digas nunca."