El récord de Mourinho que hoy Guardiola puede romper

El técnico del City puede batir una marca que está en manos del luso: mayor cantidad de victorias en la Premier League tras los 100 primeros partidos.

Si el Manchester City logra vencer al Newcastle United en el St. James 'Park este martes, no solo recortará distancias con el líder de la liga, el Liverpool, sino que Pep Guardiola también batirá un récord de la Premier League que ahora mismo le pertenece a José Mourinho.

Guardiola dirigirá esta noche su partido número 100 en la Premier League al mando del Manchester City, y el ex técnico del Barcelona ha conseguido 73 victorias a cargo de los Citizens en sus primeros 99 encuentros. Esa misma cantidad de triunfos sumó Mourinho en sus primeros 100 compromisos.

Esta temporada para el City no ha sido tan dominante como la anterior, ya que ha perdido tres partidos en total, pero eso no significa que no sean impresionantes los números de Pep al frente del club británico.

Guardiola también posee el mayor porcentaje de victorias de todos los entrenadores que hayan dirigido al menos 75 juegos en la Premier League, superando a Sir Alex Ferguson, Manuel Pellegrini o Roberto Mancini.

El preparador del City ha ganado el 73.7 por ciento de sus partidos hasta el momento, lo que supera la tasa de victorias del 67.1% de Antonio Conte y del 65.2% de Ferguson. Sin embargo, la leyenda del Manchester United logró su índice de victorias en 810 partidos de la Premier League durante 21 años.