El Real Madrid ya prepara su plan post-Courtois y Lunin no está entre los candidatos

Thibaut Courtois sigue siendo el portero titular del Real Madrid, pero el club ya prepara su sucesión.

Su contrato, renovado este año, vence en 2027 y él quiere seguir, pero la entidad busca con calma un sucesor a la altura.

Según Mundo Deportivo, la sorpresa es que el ucraniano Andriy Lunin, de 27 años, no está entre los candidatos a sucederlo pese a formar parte de la plantilla. Fuentes internas aseguran que el cuerpo técnico no lo ve como alternativa estratégica a largo plazo, sobre todo con José Mourinho al frente y su apuesta por Courtois como titular indiscutible.

En Valdebebas ya se barajan varios nombres, entre ellos el del holandés Bart Verbruggen, guardameta del Brighton y de la selección naranja, que gana enteros en los informes de scouting.

La directiva insiste en no precipitarse y mantiene varias opciones de mercado, sin olvidar a los canteranos.

Fran González es la opción interna más mencionada, aunque aún se duda de su preparación para asumir la titularidad.

La directiva insiste: Courtois «es insustituible ahora», y que fichar un nuevo portero no es urgente, pues creen tener tiempo y que cada temporada surgen jóvenes talentos capaces de sucederlo.

Así, el club avanza con calma: mantener a Courtois el máximo tiempo posible mientras prepara su sucesión para que su salida no deje un vacío en una posición clave.